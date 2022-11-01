За два дні Україна відправила "зерновим коридором" до Африки 136 тисяч тонн агропродукції

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України в telegram.

"За два останні дні Україна відправила "зерновим коридором" до африканських держав 136 тис. тонн с/г продукції на шістьох кораблях (31 жовтня - 1 листопада). Зокрема, вчора ще одне судно в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН відбуло до Ефіопії із 30 тис. т пшениці. Це вже сьомий корабель в рамках цієї програми", - йдеться в дописі.

Також за інформацією Мінагрополітики, загальний тоннаж відправок пшениці до нужденних країн в рамках ВПП ООН становить 220 тис. т. Всього, за останні два дні, українські порти покинули 15 кораблів із 486 тис. тонн вантажу. Таким чином, зауважують в міністерстві, Україна продовжує виконувати роль світового гаранта продовольчої безпеки.

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Окрім цього, додається, що всього за три місяці роботи "зернового коридору" з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 423 кораблі з 9,8 млн т аграрних вантажів (зерно, олійні та продукти переробки). Пшениці "зерновим коридором" було реалізовано 2,9 млн т, з яких до країн Африки пішло 772 тис. т (26,86%).

29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Президент США Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду.

31 жовтня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився назвати умови поновлення "зернової угоди".

Ще три кораблі, навантажені зерном, залишили українські порти у вівторок, 1 листопада.

1 листопада стало відомо, що Ердоган закликав Путіна продовжувати зернову угоду й пообіцяв робити кроки до перемовин між Україною і РФ, якщо сторони вирішать "зернову кризу".

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