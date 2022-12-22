Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Так, "зерновим коридором" вийшов балкер SEA BRIDLE з 25 тис. тонн агропродукції для Лівії.

"З початку роботи зернового коридору порти відправили 12 суден з 305 тис. тонн українського зерна до цієї африканської країни", - зазначили у відомстві.

Нині в портах Великої Одеси стоять 29 суден, які вивезуть понад 1 млн тонн збіжжя.

"Зерновим коридором" рухаються два судна під завантаження 89 тис. тонн агропродукції.

"У Босфорі своєї черги на інспекцію JCC очікує 92 судна. Минулої доби 7 суден отримали погодження для подальшого руху після інспекції", - повідомили в МІУ.

З початку "зернової ініціативи" з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 574 судна, які експортували 14,6 млн тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.

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