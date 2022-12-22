За дві доби з українських портів вийшло 5 суден із зерном для Африки та Азії
За дві доби з портів Великої Одеси "зерновим коридором" вийшло 5 суден із 221 тис. тонн української агропродукції для країн Африки та Азії
Про це повідомляє Мінінфраструктури.
Так, "зерновим коридором" вийшов балкер SEA BRIDLE з 25 тис. тонн агропродукції для Лівії.
"З початку роботи зернового коридору порти відправили 12 суден з 305 тис. тонн українського зерна до цієї африканської країни", - зазначили у відомстві.
Нині в портах Великої Одеси стоять 29 суден, які вивезуть понад 1 млн тонн збіжжя.
"Зерновим коридором" рухаються два судна під завантаження 89 тис. тонн агропродукції.
"У Босфорі своєї черги на інспекцію JCC очікує 92 судна. Минулої доби 7 суден отримали погодження для подальшого руху після інспекції", - повідомили в МІУ.
З початку "зернової ініціативи" з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 574 судна, які експортували 14,6 млн тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.
- 9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.
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