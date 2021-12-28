За фактом перевищення службових повноважень: ДБР почало розслідування щодо ексзаступника очільника МВС Гогілашвілі

Про це повідомив голова міжфракційного об’єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков у Telegram із посиланням на відповідь на депутатське звернення МФО до ДБР.



"За ініціативою МФО "Розумна політика" Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області", - йдеться у відповіді від ДБР, копію якої оприлюднив Разумков.



Згідно з відповіддю Офісу генерального прокурора, ОГП долучив звернення МФО "Розумна політика" щодо можливого опору працівникові правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи.



Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля". Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.

За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".

За даними журналістів проєкту Bihus.info, родина заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі могла користуватись броньованим автомобілем та охороною Служби безпеки України.