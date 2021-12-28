Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство За фактом перевищення службових повноважень: ДБР почало розслідування щодо ексзаступника очільника МВС Гогілашвілі

За фактом перевищення службових повноважень: ДБР почало розслідування щодо ексзаступника очільника МВС Гогілашвілі

28 грудня, 2021 вiвторок
13:44
Суспільство Олександр Гогілашвілі

ДБР почало досудове розслідування за фактом можливого вчинення колишнім заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі службового підроблення і за фактом можливого перевищення ним службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області

Про це повідомив голова міжфракційного об’єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков у Telegram із посиланням на відповідь на депутатське звернення МФО до ДБР.

"За ініціативою МФО "Розумна політика" Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області", - йдеться у відповіді від ДБР, копію якої оприлюднив Разумков.

Згідно з відповіддю Офісу генерального прокурора, ОГП долучив звернення МФО "Розумна політика" щодо можливого опору працівникові правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи.

 
  • Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля". Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.
  • За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
  • 13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
  • Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".
  • За даними журналістів проєкту Bihus.info, родина заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі могла користуватись броньованим автомобілем та охороною Служби безпеки України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новини
розслідування
повноваження
заступник міністра
ДБР
перевищення повноважень
Читайте також:
Наталка Діденко
27 грудня, 2021 понедiлок
На Україну насуваються хуртовини й мороз, - синоптик Наталка Діденко
Порошенко Зеленський
27 грудня, 2021 понедiлок
Зеленський прагне усунути Порошенка, бо він його основний конкурент - політолог Тарас Кузьо
Путін
23 грудня, 2021 четвер
Путін: складається враження, що в Україні готують третю військову операцію
Київ
-7
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.09
    Купівля 27.09
    Продаж 27.33
  • EUR
    Купівля 30.56
    Продаж 30.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
28 грудня
14:59
У Києві виявили випадки зараження на "Омікрон"
14:58
Цьогоріч винищувачі НАТО 280 разів реагували на маневри російських літаків біля кордонів ЄС
14:44
Еcек'єль Понсе
Шевченко знайшов форварда для "Дженоа" у московському "Спартаку"
14:37
Стрілянина
Стріляв у людей на зупинці. На Буковині схопили озброєного злочинця
14:34
У дитсадку на Харківщині сталося масове отруєнння дітей
14:24
ракета
Кремль "підігріває" російське суспільство для війни проти України, - очільник центру протидії пропаганді РФ
14:20
Поліція примусово поверне до Вірменії кримінального "авторитета" із санкційного списку РНБО
14:10
немовля
Вербували жінок у скруті: поліція оголосила підозри учасникам схеми з продажу немовлят на понад €1,2 млн
14:06
У Києві презентували перший серійний літак Ан-178-100Р
14:03
Бій Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв
Український чемпіон назвав єдиного бійця, який здатен перемогти найкращого боксера світу
13:37
Наталка Діденко
В Україні очікуються потепління, ожеледиця й мороз, - синоптик Наталка Діденко про погоду 29 грудня
13:36
Верховний суд РФ
Верховний суд РФ ухвалив ліквідувати організацію "Міжнародний Меморіал", що досліджує політичні репресії
13:30
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Для чого Путін знищує “Меморіал”
13:24
Канадський "зелений" інвестор згорнув інвестиції в Україні після конфлікту з заводом Коломойського
13:16
Кулеба
Кулеба: НАТО не погодиться з вимогою Росії зупинити розширення на схід
13:14
жінка ЗСУ
Військовий облік жінок переведуть у онлайнформат, - заступниця міністра
13:10
гроші
В Україні з 1 січня студентам підвищать стипендії: скільки платитимуть
12:55
З початку російської агресії Україна засудила понад 180 зловмисників за держзраду і шпигунство, - СБУ
12:55
хліб
Кабмін має намір обмежити вартість газу для виробників хліба
12:45
РФ та США
РФ підтвердила перемовини зі США щодо "гарантій безпеки" 10 січня
12:44
Генріх Мхітарян
Улюбленого футболіста Луческу призначать спортивним директором російського клубу
12:39
Вимагав гроші в експортера української продукції до ЄС: ДБР повідомило про підозру керівнику Івано-Франківської митниці
12:20
Ігор Гарбарук
Скандал із сукнею помічниці: Кабмін звільнив заступника міністра освіти Гарбарука за його заявою
12:18
Володимир Жириновський
"О 4-й ранку": Жириновський закликав бомбити Україну в новорічну ніч
12:12
Артем Довбик
Герой Євро-2020 Добвик розповів, хто переконав Шевченка випустити його на заміну в матчі зі Швецією
12:12
Оксана Маркарова
Україна і Захід працюють над планом "А", але є і "Б", - Маркарова про стримування агресії РФ
12:04
Бориспільський експрес
Посадовців Укрзалізниці підозрюють у розкраданні 12 млн грн на ремонті "Бориспільського експресу"
11:59
PR
theLotter
Хтось з України може виграти $441 мільйонів у Powerball цієї середи
11:43
Денні Келлі (ліворуч) та Адам Ковнацькі
У США на очах дітей та дружини застрелили відомого боксера
11:37
Олексій Ковальов
Нардеп "Слуги народу" Ковальов купив "4 канал"
11:36
Розвідувальні літаки США пролетіли поряд з окупованою територією Донбасу, - Forbes
11:33
Наживо
Сергій Таран
Політичні підсумки 2021 року: Сергій Таран у стрімі з Сергієм Руденком
11:24
Міхеїл Саакашвілі
Заарештований у Грузії Саакашвілі тимчасово лишиться у Горійському військовому шпиталі
11:23
За 2021 рік транзитом через Польщу із Білорусі до Німеччини потрапили понад 11 тис. мігрантів
11:22
PR
Кава по-турецьки: секрети правильного приготування
11:16
У високогір'ї Карпат випало півтора метра снігу, - Служба автодоріг
11:15
коронавірус
Дослідження: хворі на штам "Омікрон" мають підвищений імунітет до "Дельти"
11:11
Джордж Камбосос
Абсолютний чемпіон світу в категорії Ломаченка обирає суперника за допомогою голосування у twitter
11:01
Мустафа Джемілєв
"Суд" окупованого Криму продовжить розглядати справу проти Джемілєва
10:42
Франція посилила карантинні обмеження на тлі поширення "Омікрону"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV