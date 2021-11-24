За кілька годин після призначення прем'єр-міністерка Швеції подала у відставку

Про це повідомляє Associated Press.



Андерссон очолила коаліційний уряд із "Соціал-демократичної партії" Швеції та партії "Зелених".



Після того, як урядову пропозицію щодо бюджету відхилили на користь опозиції, а з владної коаліції вийшла партія "Зелених", Андерссон вирішила, що їй варто піти з посади.



"Для мене це про повагу, але я також не хочу очолювати уряд, де можуть бути підстави для сумніву у його легітимності", - сказала Андерссон.



Політикиня додала, що зацікавлена ​у керівництві соціал-демократичним однопартійним урядом, якщо буде така можливість.

Нагадаємо, Магдалена Андерссон стала першою жінкою, яка очолила уряд Швеції. Це стало важливою подією, оскільки до цього Швеція була єдиною скандинавською країною, уряд якої ніколи не очолювала жінка.