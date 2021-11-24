За кілька годин після призначення прем'єр-міністерка Швеції подала у відставку
Магдалена Андерссон, яка 24 листопада стала першою жінкою на чолі уряду Швеції , подала у відставку з посади прем'єр-міністерки за кілька годин після призначення
Про це повідомляє Associated Press.
Андерссон очолила коаліційний уряд із "Соціал-демократичної партії" Швеції та партії "Зелених".
Після того, як урядову пропозицію щодо бюджету відхилили на користь опозиції, а з владної коаліції вийшла партія "Зелених", Андерссон вирішила, що їй варто піти з посади.
"Для мене це про повагу, але я також не хочу очолювати уряд, де можуть бути підстави для сумніву у його легітимності", - сказала Андерссон.
Політикиня додала, що зацікавлена у керівництві соціал-демократичним однопартійним урядом, якщо буде така можливість.
- Нагадаємо, Магдалена Андерссон стала першою жінкою, яка очолила уряд Швеції. Це стало важливою подією, оскільки до цього Швеція була єдиною скандинавською країною, уряд якої ніколи не очолювала жінка.
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