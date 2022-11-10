Про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.

Найбільше загиблих - у Донецькій області (8 осіб). Ще 12 людей дістали поранення.

Дніпропетровська область - 1 загиблий, 1 поранений;

Запорізька область - 1 поранений;

Миколаївська область - 2 поранених;

Харківська область - 1 поранений;

У Херсонській області було вбито одну людину, ще одна зазнала поранень.

За даними Пентагону, на війні в Україні було вбито та поранено понад 100 тис. російських військовослужбовців.

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