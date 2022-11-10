За минулу добу окупанти вбили в Україні 10 цивільних
За минулу добу російські окупанти вбили в Україні 10 цивільних, іще 19 людей отримали поранення
Про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.
Найбільше загиблих - у Донецькій області (8 осіб). Ще 12 людей дістали поранення.
- Дніпропетровська область - 1 загиблий, 1 поранений;
- Запорізька область - 1 поранений;
- Миколаївська область - 2 поранених;
- Харківська область - 1 поранений;
У Херсонській області було вбито одну людину, ще одна зазнала поранень.
- За даними Пентагону, на війні в Україні було вбито та поранено понад 100 тис. російських військовослужбовців.
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