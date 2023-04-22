За минулу добу росіяни обстріляли три райони Харківщини

Про це інформує очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що під ворожим вогнем опинилися Харківський, Куп'янський і Чугуївський райони. Так, обстрілів зазнали населені пункти Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове.

Масштабних руйнувань і постраждалих немає.

Також упродовж минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 120 вибухонебезпечні предмети.