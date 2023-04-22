За минулу добу росіяни обстріляли три райони Харківщини
За минулу добу 21 квітня російські війська обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти трьох районів Харківщини
Про це інформує очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що під ворожим вогнем опинилися Харківський, Куп'янський і Чугуївський райони. Так, обстрілів зазнали населені пункти Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове.
Масштабних руйнувань і постраждалих немає.
Також упродовж минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 120 вибухонебезпечні предмети.
- 20 квітня ворожі війська обстріляли мирні населені пункти Харківської області. У Куп'янську загорілися два будинки.
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