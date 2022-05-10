За минулу добу відбито 8 атак, знищено близько 250 ворогів та більше 30 одиниць техніки, - ОК "Схід"
Українські війська міцно тримають фронт на Сході України
Про це повідомляє штаб ОК "Схід".
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 9 травня українські воїни відбили 8 атак російських військ. В результаті боїв було знищено: особового складу – до 250, танки – 13, БТР – 1, БМП – 10, САУ – 1, міномети – 2, АТТ – 6, БПЛА – 1", - йдеться у повідомленні.
- Впродовж 9 травня Об'єднані сили на Донецькому і Луганському напрямках відбили 15 атак, знищили 9 танків і понад 30 інших бронемашин
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