За місяць інспекції виявили понад 5 тис. неоформлених працівників, - Мінекономіки

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



"Завершився перший місяць інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин. За цей час було розпочато 1 676 інспекційних відвідувань та виявлено 5 026 працівників, допущених до роботи без трудових договорів", - зазначили в міністерстві.



Там додали, що 57% від загальної кількості незадекларованих працівників виконували роботу на користь фізичних осіб-підприємців.



За даними Мінекономіки найбільшу кількість неоформлених працівників інспекції виявили в Запорізькій (458 осіб), Вінницькій (401 особа), Одеській (323 особи) областях.



"До всіх роботодавців, які допускають до роботи співробітників без оформлення трудових відносин, застосовано заходи притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства", - зазначило міністерство.



Відомо, що 734 платники єдиного податку 1-3 групи отримали попередження. До інших роботодавців застосовано штрафні санкції на понад 5 млн грн.



Санкції за порушення законодавства про працю становлять 10 мінімальних зарплат (60 тис. грн у 2021 році), а повторно - 30 мзп (180 тис. грн).

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