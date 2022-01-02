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За новим законом добровольчі загони зможуть формувати місцеві ради

2 січня, 2022 неділя
23:00
війна з Росією

Закон України "Про національний спротив", що діє з 1 січня 2022 року, передбачає порядок утворення і грошового забезпечення добровольчих військових формувань територіальних громад

У випадку необхідності їхнього створення такий обов'язок покладено на депутатів місцевого рівня, передає Еспресо.TV.

"Забезпечують у межах відповідних видатків місцевих бюджетів належне фінансування заходів територіальної оборони місцевого значення.

Сприяють створенню добровольчих формувань територіальних громад", - йдеться у пунктах 2,3 частини 1 статті 14 закону.

При цьому центральні органи влади, зокрема, Міноборони, окрім загального керівництва забезпечує їх зброєю, технікою, амінуцією та іншим устаткуванням.

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Комплектування добровольчих формувань територіальних громад "здійснюється на добровільній основі" (частина 2 статті 9 закону). 

Командирів загонів Сил територіальної оборони призначає командування Збройних Сил України (частина 8 статті 9 закону).

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закон
добровольці
територіальна оборона
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