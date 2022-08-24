Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Так, за шість місяців війни зафіксовано понад 2 тис. фактів заподіяння збитків навколишньому середовищу. Вони вже досягли 395 млрд грн.

Збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд грн, водних ресурсів - 106,3 млрд грн, ґрунтів - 8,8 млрд грн.

"З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити заподіяне українському народу", - йдеться у повідомленні.

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