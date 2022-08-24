За пів року війни збитки природі України досягли майже 400 млрд грн
Російська агресія завдала природі України збитків на 395 млрд грн
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Так, за шість місяців війни зафіксовано понад 2 тис. фактів заподіяння збитків навколишньому середовищу. Вони вже досягли 395 млрд грн.
Збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд грн, водних ресурсів - 106,3 млрд грн, ґрунтів - 8,8 млрд грн.
"З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити заподіяне українському народу", - йдеться у повідомленні.
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