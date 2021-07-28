За півроку Польща відмовила у в'їзді понад 10 тис. українців

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі на запит "Укрінформу".



Польські прикордонники в першому півріччі 2021 року відмовили у в'їзді в країну 10 тис. 368 громадянам України. Це майже на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року (17 тис. 109 осіб).



Всього на польсько-українському кордоні польська сторона відмовила у в'їзді 11 тис. 704 іноземцям, що на 33% менше, ніж в першому півріччі 2020 року.



За нелегальний перетин кордону або спробу нелегального перетину польського кордону в першому півріччі року польські прикордонники затримали 2 тис. 466 громадян України, що в три рази більше, ніж в першому півріччі минулого року (813 осіб).



З січня по червень польські прикордонники виявили 1 тис. 968 громадян України, які намагалися перетнути кордон за підробленими документами. Це майже у вісім разів більше, ніж у 2020 році (266 випадків).



Протягом того ж часу за нелегальне перебування в Польщі затримали 983 українця. Це у понад три рази менше, ніж за аналогічний період минулого року (3 тис.133 осіб). За приблизними оцінками, наразі в Польщі може перебувати приблизно 1,5 млн громадян України.

