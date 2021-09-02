За порушення конфіденційності: Ірландія оштрафувала WhatsApp на 225 млн євро

Про це повідомляє Politico.

Штраф став другим за величиною штрафом, який стягується згідно із Загальним регламентом Європейського Союзу про захист даних, який набув чинності у 2018 році і дозволяє регулюючим органам накладати штрафи на компанії у розмірі до 4% їх річного доходу, якщо порушують правила обробки особистих даних користувачів.

У липні люксембурзькі органи захисту даних наклали на Amazon рекордний штраф у розмірі 746 млн євро.



Раніше WhatsApp опублікував оновлені правила політики конфіденційності, згідно з якими компанія може передавати частину даних своїх користувачів Facebook. Компанія розповіла, які наслідки чекають на тих, хто з новими правилами не погодиться - їхні акаунти видалятимуть.



#BREAKING Ireland fines WhatsApp 225 million euros for breaching EU privacy laws pic.twitter.com/gT0yqyTCFi — AFP News Agency (@AFP) September 2, 2021