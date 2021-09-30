За п'ять років кількість усиновлень в Україні впала у 2,5 разу, - активістка
Опір системи і відсутність в більшості дітей статусу для усиновлення, призвели до того, що за п’ять років усиновлення скоротилося в 2,5 разу
Про це заявила голова правління ГС "Українська мережа за права дитини" Дар’я Касьянова, передає Радіо Свобода.
На зменшення кількості усиновлених дітей, за її словами, впливають об’єктивні фактори.
По-перше, соціально-економічна ситуація, по-друге, пандемія коронавірусу, яка перешкоджала заняттям для усиновителів, потраплянню в інтернати через карантин, а також своєчасним судам, і по-третє – завершальний етап адміністративної реформи.
"Функцію усиновлення і сімейних форм виховання не було передано з районів на рівень об’єднаних територіальних громад деякі райони було розформовано. Та й не в кожній ОТГ є така служба – орган, який приймає документи від усиновителів", – зазначила Касьянова.
За даними Міністерства соціальної політики України, на обліку з усиновлення перебуває близько 17 тис. дітей, проте тисяча усиновителів, шукають дитину до 3-5 років.
При цьому діти "найбажанішого віку" потрапляють замість нових родин у будинки дитини.
"Немовля в традиційному будинку дитини не отримує достатньої для нормального розвитку кількості дотиків, обіймів, звукових і зорових подразників, теплих емоцій. Нагодували, поміняли памперс – і все. Інтернатних працівників на всіх дітей об’єктивно не вистачає", – пояснює Касьянова.
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