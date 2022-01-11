За рік ціни в промвиробництві України зросли на 62,2%, - Держстат
Порівняно з груднем 2020 року ціни в промисловості України в грудні 2021 року зросли на 62,2%
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Держстату.
Раніше статвідомство повідомляло, що у 2020 році (грудень проти грудня 2019 року) зростання цін промвиробників становило 14,5%, у 2019-му - 7,4%, у 2018-му - 14,2%, 2017-му - 16,5%, 2016-му - 35,7%, 2015-му - 25,4%.
Держстат уточнює, що в межах України ціни промвиробників у грудні 2021 року порівняно з груднем 2020 року зросли на 74,2%, у постачаннях за межі країни - на 24,5%.
Ціни в промисловості України в грудні порівняно з попереднім місяцем 2021 року зросли на 2,7% після зростання в листопаді на 4,3%, жовтні - на 12,5%, вересні - на 0,7%, серпні - на 5,4%, липні - на 2,6%.
Водночас Держстат зазначає: середньорічне підвищення цін у промисловості в 2021 році (січень-грудень до січня-грудня 2020 року) становило 40,8% після зниження у 2020 році на 1,6%, тоді як у попередні роки також фіксувалося зростання цін: у 2019 році - 4,1%, 2018 році - 17,4%, 2017 році - 26,4%, 2016 році - 20,5%, 2015 році - 36%.
- Нагадаємо, за даними Держстату, за 2021 рік ціни в Україні зросли на 10% - рекордний показник з 2017.
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