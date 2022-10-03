Про це Зеленський сказав під час власного відеозвернення.

Глава держави розповів, що 2 жовтня провів перемовини зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Політики детально поспілкувалися про ситуацію на передовій, українські успіхи на фронті та посилення санкцій проти РФ.

"Також обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції і викрадення російськими окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Це ще один прояв абсолютно відвертого російського терору, за який країна-терорист має нести постійно зростальне покарання", - наголосив Зеленський.

16 липня агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич заявив, що суд над Росією за геноцид українців почнеться у Гаазі в жовтні. За його словами, Україна може притягнути до відповідальності Росію, як державу, а також конкретних осіб.

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