Про це Президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ось такі звичайні хлопці, наші захисники, які відправили клятий корабель для створення нового дому чорноморській флорі та фауні. Як і обіцяв, віддав автівку. По полю на ній не проїхати, та спрагу до перемоги вона значно підсилює", – зазначив Віктор Берестенко.



Бізнесмен сказав, що таких героїв у нас достатньо, в кожного свій фронт. "Віримо в ЗСУ та народ України, робимо все для перемоги", – завершив Віктор Берестенко.



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