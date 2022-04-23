За знищення крейсера "Москва" українським військовим подарували автомобіль
Президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко подарував Dodge Challenger українським військовим, які підбили флагманський корабель ЧФ Росії
Про це Президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Ось такі звичайні хлопці, наші захисники, які відправили клятий корабель для створення нового дому чорноморській флорі та фауні. Як і обіцяв, віддав автівку. По полю на ній не проїхати, та спрагу до перемоги вона значно підсилює", – зазначив Віктор Берестенко.
Бізнесмен сказав, що таких героїв у нас достатньо, в кожного свій фронт. "Віримо в ЗСУ та народ України, робимо все для перемоги", – завершив Віктор Берестенко.
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