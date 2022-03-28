Заарештованих коштів, які є у Росії, може не вистачити для повної відбудови України, - радник Зеленського

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив радник президента України Олег Устенко, повідомляє Уніан, передає "Еспресо. TV".

"Зрозуміло, що заарештованих коштів, які є у Росії, може не вистачити для повної нашої відбудови. Плюс будуть додаткові позови до Російської Федерації. Тут вступають в силу контрибуції і репарації, які за рішенням міжнародного суду Росією дудуть виплачуватися, але це буде відбуватися протягом тривалого періоду часу. Чому тривалого періоду часу? Бо російська економіка навряд чи вийде з цієї кризи, в якій вона знаходиться, протягом декількох десятиріч. Тут є питання, яким чином це буде відбуватися. Але якщо ви згадаєте повоєнну Німеччину, то після Другої світової війни вони також сплачували репарації і контрибуції протягом декількох десятиріч", - сказав Олег Устенко.

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