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Головна Культура "Заберіть мене до себе". Мережу підкорює відео з сільського весілля на рівненському Поліссі

"Заберіть мене до себе". Мережу підкорює відео з сільського весілля на рівненському Поліссі

17 жовтня, 2021 неділя
13:30
Культура

Кожен регіон України має свої обряди святкування весілля. Деякі традиції є забутими або ж зрідка трапляються в окремих селах. На Рівненщині так із весіллями у "шалашах", тобто у великих саморобних павільйонах, прикрашених з нагоди свята

Одначе, українці за ними дуже сумують, про що свідчить реакція на оприлюднене днями відео такого застілля у селі Глинне Рокитнівського району Рівненської області, відомому за рахунок рекордної кількості багатодітних сімей, розповідає Еспресо.TV.

"Співи, танці, випивка, наїдки - усе для гостей. Та найголовніше - атмосфера. 

Сучасні весілля дещо інші - у вишуканих ресторанах чи кафе. Виявляється, люди сумують за гулянками у "шалашах", - пише з цього приводу Rivne.media.

"Весілля в "шалашах", де збирається до сотні, а то й більше гостей, ви думаєте нині вже у нас не гуляють? Помиляєтесь, на рівненському Поліссі гуляють, та ще й як!" - наголошує газета Рівне вечірнє.

Подивитися відео можна за цим посиланням.

У коментарях до відео, яке завойовує популярність в інстаграмі та фейсбуці, користувачі пишуть про те, що не проти погуляти на такому весіллі:

"Певно все село там зібралося".

"Заберіть мене до себе".

"Мені подобається таке весілля".

"Все. Тепер ніяких ресторанів. Це не модно".

"Пишіть адресу зараз бусіком зберемось то для молодят ще якісь гроші приїдуть, бо я думаю зараз кожен не проти подарувати якісь кошти аби побувати в тій атмосфері".

"Оце так! Я думала, таких весіль вже не роблять".

"Як я скучила за такими весіллями".

"Я перепрошую, вкрадіть мене туди!".


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Полісся
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