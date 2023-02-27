Про це повідомила в понеділок, 27 лютого, Національна поліція України.

Зазначається, що у результаті обшуків вилучено зброю, боєприпаси, наркотики, гроші в національній та іноземній валюті. Також за попередніми даними, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад мільйон доларів США.

Відомо, що організаторами наркобізнесу були троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв’язки у кримінальному середовищі. Вони навіть заручилися підтримкою кількох медіаресурсів, через які раніше розповсюдили неправдиві матеріали про правоохоронців, котрі займаються документування злочинних наркогруп на Дніпропетровщині.

Зазначається, що мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали "персонал" і надавати перевагу особам, які мали хороші фізичні дані та зв’язки серед осіб, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.

У дописі додається, що при цьому, аби зберегти автономію та ускладнити процес документування злочинної діяльності, представники відокремлених ланок майже не контактували один з одним. Таким чином затримані правоохоронцями збувачі не володіли інформацією про діяльність усього наркокартелю.

"Аби забезпечити належний контроль, діяльність та безпеку діяльності злочинної спільноти, функціонувала чітка ієрархія та розподіл ролей: контроль за роботою лабораторій, їх охорона, "хіміки", "фінансисти" тощо", - йдеться у дописі.

Зокрема відомо, що для безперебійного виготовлення метамфетаміну фігуранти організували діяльність мережі нарколабораторій в орендованих гаражних приміщеннях та в квартирі у Кривому Розі. Їх потужності дозволяли у промислових масштабах виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів. Окрім того, лідери наркобізнесу організували вирощування нарковмісних рослин і для розширення "асортименту" налагодили їх закупівлю в осіб, діяльність яких поліцейські також задокументували і припинили.

Також зазначається, що ринок збуту наркотичних засобів охоплював майже всі регіони України. Для безперебійної торгівлі фігуранти продумували логістику і облаштування пунктів зберігання: так вони через розгалужену "кур’єрську" мережу реалізовували продукцію великими та роздрібними партіями шляхом "закладок" і методом "з рук у руки".

"Кошти від збуту наркотиків, а це – понад мільйон доларів США "прибутку" щомісяця, лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти "Двадцятівські", які розподіляли їх між усіма задіяними в наркобізнесі особами", - додали в Нацполіції.

Відомо, що за результатами проведення понад 200 одночасних обшуків поліцейські вилучили наркотичні засоби і психотропні речовини, а також прекурсори. Окрім цього, вилучено 310 тисяч доларів США, 103 тисячі євро та понад 500 тисяч гривень, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, "чорнові" записи про виготовлення та збут наркотиків, дані дилерів, "клієнтів" та боржників, а також 40 автомобілів, старовинні книги та ікони.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах).