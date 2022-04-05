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Головна Новини Заборона на нові інвестиції та санкції проти доньок Путіна. США планують вже завтра оголосити про нові обмеження щодо Росії, - Bloomberg

Заборона на нові інвестиції та санкції проти доньок Путіна. США планують вже завтра оголосити про нові обмеження щодо Росії, - Bloomberg

5 квітня, 2022 вiвторок
21:24
Новини США шукатимуть російські активи

США вводить нові обмеження у тісній співпраці з Європейським Союзом і країнами Великої сімки, щоб покарати Кремль за звірства в Україні

Про це пише Bloomberg.

За словами чиновника, уряди посилять санкції проти фінансових установ і державних підприємств у Росії, а також запровадять санкції до неназваних російських чиновників та членів їхніх сімей. Та в першу чергу вони включатимуть заборону США на всі нові інвестиції в країні.

За словами джерела, нові заходи мають на меті посилити деградацію російської державної влади та нанести Росії гостру та негайну економічну шкоду.

Раніше у вівторок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує заборонити в'їзд до блоку більшості російських кораблів і вантажівок, а також імпорт російського вугілля. За її словами, ЄС також продовжить дебати щодо ембарго на російську нафту, що є чутливим питанням в Європі, де багато країн залежать від імпорту російського палива.

За словами людей, знайомих з цим питанням, ЄС також обговорює санкції проти дочок президента Росії Путіна. Доньки Путіна є частиною запропонованого списку санкцій, який також включає політичних діячів, багатіїв та членів їхніх сімей, а також кількох пропагандистів.

Видання зазначає, що санкції введені під впливом інформації про злочини, які вчинені у передмістях Києва, де українська влада виявила тіла мирних жителів, могили та інші докази звірств російських солдатів, що відступали. Кремль відповідальність заперечує.

  • Нагадаємо, сьогодні ЄС оголосив про нові санкції проти Росії. Йдеться про ембарго на російське вугілля, закриття портів для російських суден та обмеження для приватних осіб. Також блокування кордонів для вантажного транспорту, обмеження імпорту та додаткові банківські санкції

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