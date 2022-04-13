Загальний список "двохсотих" для РФ вже дуже скоро досягне позначки 20 тис., - Зеленський

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на звернення Володимира Зеленського.



"Загальний список "двохсотих" для РФ вже дуже скоро досягне позначки 20 тисяч. Буквально днями, якщо вже сьогодні ввечері. А що потім? 30 тис. убитих? 40 тис.? Сьогодні в Росії вкотре прозвучало, що їхня так звана "спецоперація" нібито йде за планом. Але, якщо чесно, ніхто на світі не розуміє, як взагалі міг з'явитися такий план. Як міг з'явитися план, який передбачає загибель десятків тисяч своїх солдатів трохи більше, ніж за місяць війни? Хто міг утвердити такий план? І який фінальний рівень своїх втрат для цієї людини прийнятний? Десятки чи все-таки сотні тисяч загиблих росіян?" - сказав президент України Зеленський.





13 квітня президент Володимир Зеленський закликав росіян робити "ХНР" у своїй країні, а не в українському Херсоні.