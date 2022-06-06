Загибель Кутузова нічого не змінить для України, російська армія діє у варварський спосіб, хто б її не очолював, – Міноборони
У Міністерстві оборони України переконані, що зміна російських військових керівників жодним чином не впливає на спосіб ведення бойових дій РФ
Про це речник Міноборони Олександр Мотузяник сказав під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.
Відповідаючи на запитання про те, чи ліквідація генерал-майора російської армії Романа Кутузова означатиме зміни в тактиці бойових дій ворога, Мотузяник зазначив, що зміна керівників російської армії нічого не вирішує, адже окупанти діють у варварський спосіб, знищуючи все на своєму шляху.
"Ми знаємо про нові повідомлення про нових командувачів, хто в який спосіб воює тощо... Російська армія воює цілком для нас зрозуміло. У прямих сутичках з українськими військовослужбовцями в них майже немає шансів. Так, у них є спецпідрозділи підготовлені, але переважно російська піхота не має шансів у боях з нашими вмотивованими, досвідченими і професійними військовослужбовцями. Тому російська сторона діє в такий спосіб: нищить все артилерією, не залишаючи жодної будівлі. А тоді туди "героїчно" входить піхота. Тож те, хто керуватиме на яких напрямках, великої різниці для української армії не становить", – сказав Мотузяник.
- 5 червня з'явилась інформація, що під час бойового зіткнення на Сході України військовослужбовцями ЗСУ знищено генерал-майора армії країни-агресора Романа Володимировича Кутузова (позивний "Туман"). Згодом офіцер ЗСУ та громадський діяч Мирослав Гай розповів, яким чином захисники України знищили російського генерал-майора.
- Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило, що Романа Кутузова було ліквідовано під Попасною.
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