Загибель Кутузова нічого не змінить для України, російська армія діє у варварський спосіб, хто б її не очолював, – Міноборони

Про це речник Міноборони Олександр Мотузяник сказав під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про те, чи ліквідація генерал-майора російської армії Романа Кутузова означатиме зміни в тактиці бойових дій ворога, Мотузяник зазначив, що зміна керівників російської армії нічого не вирішує, адже окупанти діють у варварський спосіб, знищуючи все на своєму шляху.

"Ми знаємо про нові повідомлення про нових командувачів, хто в який спосіб воює тощо... Російська армія воює цілком для нас зрозуміло. У прямих сутичках з українськими військовослужбовцями в них майже немає шансів. Так, у них є спецпідрозділи підготовлені, але переважно російська піхота не має шансів у боях з нашими вмотивованими, досвідченими і професійними військовослужбовцями. Тому російська сторона діє в такий спосіб: нищить все артилерією, не залишаючи жодної будівлі. А тоді туди "героїчно" входить піхота. Тож те, хто керуватиме на яких напрямках, великої різниці для української армії не становить", – сказав Мотузяник.