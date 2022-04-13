Загиблі днями в Краматорську не були членами президентської родини, ціль номер один для ворога - це всі ми, - Олена Зеленська
Перша леді України Олена Зеленська вважає, що ціль номер один для російського ворога - це всі українці, а не лише президентська родина
Про це повідомляє CNN.
Першу леді запитали про те, як вона живе після того, як дізналась що є "ціллю - номер два" після Володимира Зеленського, для російського агресора.
"Чомусь мені постійно задають це питання. Але якщо придивитися, то стає зрозуміло, що кожен українець є мішенню для росіян: кожна жінка, кожна дитина. Ті, хто загинув днями від російської ракети під час евакуації з Краматорська, не були членами президентської родини. Це були прості українці. Отже, ціль номер один для ворога – це всі ми", - сказала Олена Зеленська.
- 19 березня перша леді України Олена Зеленська звернулася до Всесвітньої ради церков з проханням стати посередником в організації гуманітарних коридорів і сприяти українцям, які вимушено втікають від війни.
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