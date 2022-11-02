Такі дані військових адміністрацій озвучив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Донецька область - 9 загиблих (у т.ч. виявлено 5 вбитих раніше), 10 поранених", - написав він.

Одна людина дістала поранення в Запорізькій області і одна - в Сумській. У Харківській області поранено сімох людей, з них двоє дітей.

У ніч на 2 листопада Україну атакували 13 дронів-камікадзе.

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