Загинуло 9 людей, постраждали 19: в Офісі президента озвучили втрати цивільних за вівторок
Упродовж минулої доби, 1 листопада, внаслідок збройної агресії Росії загинуло 9 цивільних громадян України, ще 19 отримали поранення
Такі дані військових адміністрацій озвучив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Донецька область - 9 загиблих (у т.ч. виявлено 5 вбитих раніше), 10 поранених", - написав він.
Одна людина дістала поранення в Запорізькій області і одна - в Сумській. У Харківській області поранено сімох людей, з них двоє дітей.
- У ніч на 2 листопада Україну атакували 13 дронів-камікадзе.
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