Загинув 501 військовий: у Нацгвардії озвучили втрати з початку повномасштабної війни
За час війни поранення або травми дістали 1 697 військових Нацгвардії, загинув 501 нацгвардієць
Про це на брифінгу повідомив начальник оперативного управління штабу головного управління НГУ Олексій Надточий.
Він зазначив, що військовослужбовці Національної гвардії беруть участь у операціях на Донецькому, Слобожанському, Південнобузькому, Таврійському напрямках. Також вони прикривають кордон з Білоруссю.
- Нагадаємо, за добу росіяни відкривали вогонь по Маріуполю, Авдіївці, Сіверську, Слов’янську, Костянтинівці та Бахмуту на Донеччині. Зруйновано 45 цивільних об’єктів. Троє людей загинуло.
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