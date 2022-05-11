Загинув 501 військовий: у Нацгвардії озвучили втрати з початку повномасштабної війни

Про це на брифінгу повідомив начальник оперативного управління штабу головного управління НГУ Олексій Надточий.



Він зазначив, що військовослужбовці Національної гвардії беруть участь у операціях на Донецькому, Слобожанському, Південнобузькому, Таврійському напрямках. Також вони прикривають кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, за добу росіяни відкривали вогонь по Маріуполю, Авдіївці, Сіверську, Слов’янську, Костянтинівці та Бахмуту на Донеччині. Зруйновано 45 цивільних об’єктів. Троє людей загинуло.

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