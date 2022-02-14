Загроза нового вторгнення в Україну: російські війська почали рухатися в напрямку позицій для військових атак, - CBS
Російська Федерація перемістила артилерію та ракетні комплекси великої дальності на вогневі позиції, щоб створити загрозу для України, повідомляють американські ЗМІ
Про це з посиланням на американського чиновника повідомляє CBS.
"За словами чиновника, деякі російські підрозділи покинули свої місця зборів, які видно на супутникових фотографіях - і починають рухатися на атакувальні позиції. Цей рух знаменує собою зміни з неділі, коли деякі підрозділи покинули місця збору, але ще не зайняли місця, які можна було б розглядати як позиції для нападу", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ризик повномасштабного російського вторгнення залишається реальним.
- Раніше також було відомо, що розвідка США навмисно надавала Білому дому тривожні сценарії російської ескалації проти України - це входило в план стримування Росії.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не вбачає передумов для повномасштабного наступу Росії 16 або 17 лютого. Також він заявив, що Україна не зупинятиме повітряне сполучення через загрозу нового військового вторгнення Росії, адже підстав для цього немає.
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