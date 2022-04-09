Загрози населенню немає. Пари азотної кислоти пішли у напрямку позицій військ РФ після вибуху цистерни на Луганщині, - Гайдай

Про це він повідомив у Telegram.



Гайдай зазначив, що вибух цистерни з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти стався о 17:09 внаслідок обстрілу росіян.



"Загрози життю населення немає. Воювати росіяни не вміють - не розрахували навіть напрямок вітру. Хмара розповсюдилася у сторону їхніх позицій поблизу Кудряшівки та Варварівки", - написава голова ОВА.

5 квітня у Рубіжному Луганської області російські окупанти підірвали цистерну з азотною кислотою.

9 квітня армія РФ обстріляла цистерну з азотною кислотою біля Рубіжного Луганської області.