Загрози населенню немає. Пари азотної кислоти пішли у напрямку позицій військ РФ після вибуху цистерни на Луганщині, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що після вибуху цистерни з 4 тоннами азотної кислоти біля Рубіжного пари розповсюдилися в районі позицій росіян під Кудряшівкою та Варварівкою
Про це він повідомив у Telegram.
Гайдай зазначив, що вибух цистерни з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти стався о 17:09 внаслідок обстрілу росіян.
"Загрози життю населення немає. Воювати росіяни не вміють - не розрахували навіть напрямок вітру. Хмара розповсюдилася у сторону їхніх позицій поблизу Кудряшівки та Варварівки", - написава голова ОВА.
- 5 квітня у Рубіжному Луганської області російські окупанти підірвали цистерну з азотною кислотою.
- 9 квітня армія РФ обстріляла цистерну з азотною кислотою біля Рубіжного Луганської області.
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