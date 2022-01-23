Захарова вже каже про "провокації" з боку України під час олімпіади у Пекіні
Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відреагувала на інформацію Bloomberg щодо висловленого на адресу Володимира Путіна прохання від керівництва Китаю: не чіпати Україну під час Зимової олімпіади в столиці КНР
Про це вона написала у себе в ТГ-каналі, інформує Еспресо.TV.
Захарова заперечила саму можливість подібної розмови Сі Цзіпіня з Путіним й натомість звинувала у підготовці "провокацій" в період лютневих олімпійських ігор Сполучені Штати Америки та Україну.
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На її думку, саме так розгорталися події 2008 року в Грузії, коли, нагадаємо, під приводом "визволення" й "захисту" Південної Осетії російське військо вдерлося на суверенну грузинську територію.
"Війну почала Грузія", - переконує при цьому Захарова.
"Тож чекаємо на провокації... Як інформаційні, так, не можна виключати, і військових", - пдсумувала речниця МЗС РФ.
Довідка
Як заявляв перед тим в етері "Еспресо" російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін, Путін може вдарити по Україні на нових напрямках під час цьогорічної Зимової Олімпіади у Пекіні (Китай).
За словами політика, у керівника держави-агресора такий стиль поведінки та прийняття рішень. Саме так, мовляв, він діяв у попередніх схожих випадках.
Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть 4-20 лютого в Пекіні.
Одночасно, 10-20 лютого, у Білорусі проходитимуть навчання за якнайширшої участі російських військових. Причому у місцях вздовж кордону з Україною.
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