Захисник Азовсталі Дмитро Козацький повернувся на військову службу

Про це він написав у своєму Тwitter.

"Сьогодні (6 грудня. - Ред.) перший день, як повернувся на військову службу", – написав він.

Після цієї публікації користувачі мережі почали вітати військовослужбовця та дякувати за службу, однак сам Орест попросив не героїзувати його, натомість ще раз привітати Збройні сили України.

"Шановні журналісти, я просто повернувся на військову службу після реабілітації, як це має бути по процедурі. Але я не повернувся на передок, я знаходжусь в мирному, дякуючи нашій армії, місті. Перестаньте, будь ласка, мене героїзувати" – додав він у наступному дописі.

Довідково. Дмитро Козацький з позивним Орест є головою пресслужби полку захисників Маріуполя. Він є автором фотографій поранених бійців у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Після цього Дмитра Козацького назвали "очима Азовсталі". Він також навчається на політолога в Національному університеті "Острозька академія".

Раніше азовець Дмитро Козацький показав фото зі знищеного окупантами Маріуполя, на якому видно, що довколишні будинки повністю знесли. Дивом уціліло тільки помешкання Дмитра.