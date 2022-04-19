Захисники Донбасу відбили 10 атак ворога, знищили понад 40 одиниць техніки та 7 літальних апаратів
Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога
Про це повідомляє штаб ООС.
Українські захисники знищили 12 танків, 1 артилерійську систему, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 1 ворожий літак Су-34, 1 вертоліт Ка-52, 4 безпілотні літальні апарати та 1 крилату ракету.
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