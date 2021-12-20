Захист довкілля: уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети
У понеділок, 20 грудня, уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
“Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля”, - зазначив Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.
Він додав, що затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику.
Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:
- 2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;
- 2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;
- 3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.
Рішення уряду набуває чинності з 1 лютого 2022 року.
- Нагадаємо, у червні 2021 року набув чинності Закон № 2051-1 “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”. Законом, зокрема, забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе