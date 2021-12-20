Захист довкілля: уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.



“Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля”, - зазначив Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.



Він додав, що затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику.

Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.

Нагадаємо, у червні 2021 року набув чинності Закон № 2051-1 “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”. Законом, зокрема, забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.

Рішення уряду набуває чинності з 1 лютого 2022 року.