Закликаємо Венеційську комісію і ЄС не штовхати Україну в бік надмірної концентрації влади, - звернення громадських організацій у сфері реформ та євроінтеграції

Відповідне звернення опублікувала у себе на сторінці Фундація DEJURE.

19 квітня цього року у парламенті зареєстрували законопроєкт №9225, який замість врахування рекомендацій Венеційської комісії ще більше посилює політичний вплив на відбір суддів КС. Проєкт не тільки не доповнює склад Дорадчої групи експертів (ДГЕ) сьомим членом, як це безальтернативно рекомендувала Венеційська комісія, але й збільшує вплив політичних гравців. Рішення комісії не може бути ухваленим без участі 5 з 6 членів ДГЕ. Таким чином, кандидат може рекомендований для призначення суддею КС лише у разі, якщо це рішення підтримають щонайменше два члени ДГЕ, призначені політичними гравцями.

Запровадження нової процедури добору суддів Конституційного Суду, яка гарантує незалежність призначених кандидатів і відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, є умовою №1 для подальшого руху України до членства в Європейському Союзі у переліку, затвердженому Європейською радою у червні-2022.

В листопаді минулого року Верховна Рада вже ухвалила закон, відповідно до якого відбір проводитиме незалежна ДГЕ, до складу якої входитимуть три міжнародні експерти й три особи, призначені парламентом, президентом і суддями. Однак такий закон не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, оскільки зберігає політичний вплив на процес. Комісія у своєму висновку CDL-AD(2022)054 чітко зазначила, що цей вплив буде нейтралізований, якщо до складу ДГЕ включити сьомого члена, рекомендованого міжнародними організаціями. Врешті і Венеційська комісія, і ЄК на початку року вимагали від української влади змін до закону, які б доповнили ДГЕ сьомим членом.

Схвалення ЄК та Венеційською комісією законопроєкту, який очевидно суперечить їхнім попереднім вимогам і рекомендаціям, буде свідченням політичної заангажованості та безумовно кине тінь на імідж цих організацій в очах українського суспільства, для якого принципи демократії й механізми стримувань і противаг є особливо цінними зараз.

Ми, незалежні громадські організації, які протягом багатьох років працюють над європейською інтеграцією України та інституційними реформами, закликаємо Європейську Комісію та Венеційську комісію не схвалювати законопроєкт №9225 та будь-яку подібну модель, яка не відповідатиме висновку CDL-AD(2022)054 та консервуватиме політичну залежність Конституційного Суду.

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