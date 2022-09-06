Про це повідомив автор фантастики Борис Сидюк у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, з 1 по 5 вересня у місті Чикаго (США) пройшла ювілейна 80-а Всесвітня конвенція наукової фантастики Worldcon, на якій ухвалили дві резолюції: на підтримку України у повномасштабній війні та боротьбі з російськими окупантами та відкликання запрошення на наступний рік російського автора Сергія Лук'яненка за звинувачення українців у нацизмі та заклик до своїх прихильників знищити Україну та її народ.

"Важливим був розгляд і прийняття двох резолюцій Worldcon – на підтримку України в її боротьбі з російсько-фашистською навалою та із закликом до оргкомітету наступного Worldcon, який має відбутися у китайському місті Ченду, відкликати запрошення російського автора текстів Сергія Лук'яненка як почесного гостя 81-ї конвенції Worldcon у 2023 році за звинувачення українців у нацизмі та закликом до своїх прихильників знищити Україну та українців", - пише Сидюк.

Повідомляється, що на фестивалі представники 51 країни світу (письменники, художники, редактори, видавці, науковці) ділилися досягненнями та обмінювалися думками щодо розвитку культурного феномену наукової фантастики. Подію відвідали понад 5 тис. осіб, як очно, так і заочно. Україну віртуально представляли 4 учасники.

"Почесними гостями заходу були письменники Стівен Бернс, Тананарів Дю, знавці фантастики та фендому Еді Стерн та Джо Сікларі. На Worldcon вручається найпрестижніша премія у науковій фантастиці "Г’юґо". Серед переможців цього року – Аркаді Мартін, Бекі Чемберс, Сюзанна Палмер, Сара Пінскер, фільм "Дюна", автори коміксів Н.К. Джемісин та Джамал Кемпбел", - пише Сидюк.

Український народ отримає німецьку премію M100 Media Award. Церемонія вручення премії M100 Media Award відбудеться 15 вересня у Потсдамі (Німеччина). Від імені українського народу її отримає боксер Володимир Кличко.

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