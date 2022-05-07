Закон про ленд-ліз - це сигнал для країн, які "нейтральні" до війни, - політолог Рейтерович

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Міжнародна політика не робиться швидко, як правило розтягується в часі. Цей час може вимірюватися не тижнями, чи місяцями, іноді роками. Кроки, на які вже готові США, щодо підписання закону про ленд-ліз - це символізм, який не тільки прив'язаний до дати 9 травня. Це сигнал країнам, які починають вагатися. Які намагаються проскочити "між крапель". З одного боку офіційно засудити дії РФ у війні проти України, з іншого боку, зберегти торговельні відносини з цією країною. Сподіваюся, що після підписання закону, щось поміняється й на економічному фронті. США неодноразово заявляли, що готові допомогти своїм союзникам по НАТО та країнам, які в НАТО не входять, але які виступали на боці України у війні з Росією. Вони готові допомогти нафтою, газом, розвивати економічні відносини й закрити втрати, які вони можуть понести за відсутності торгівлі з РФ",- підкреслив Рейтерович.

Також політолог додав, що Україні треба мати не лише військовий план на постачання військової техніки, але й підіймати питання економічного характеру.

"Не треба цього боятися. Це абсолютно нормально для дипломатії. Але не тільки вимагати, щоб хтось від чогось відмовився, а виступати з відповідними пропозиціями. Для того, щоб це не виглядало як ультиматум. Тому що це зручно для деяких країн, наприклад, Угорщини. Бо вони одразу переводять у соціальну-гуманітарну площину й кажуть, що угорці будуть від цього страждати. Якби була альтернатива, їм набагато складніше було б на рівні Європейського Союзу, або на рівні НАТО пояснювати, чому у них така окрема позиція. В даному контексті треба підіймати це питання й звертатися до керівних органів Європейського Союзу, щоб вони виступали з конструктивними пропозиціями. Це виб'є козирі для маніпуляції, які сьогодні застосовує Угорщина. Наразі такого плану немає, тому вони цим і користуються", - зауважив Рейтерович.