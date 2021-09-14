Законопроєкт про олігархів створює ризики для свободи слова в Україні, – ведучий CNN

Про це заявив ведучий американського телеканалу CNN Фарід Закарія на полях форуму YES в Києві, пишуть "Букви".



"Суспільству вигідно мати багато різних медіаканалів, безліч різних власників бізнесу. Я б радше турбувався про закони, які певним чином ускладнюють для громадянського суспільства та приватного сектору можливості володіти ЗМІ, висловлювати свою думку. Надзвичайно важливо пам’ятати, що свобода преси означає свободу взагалі. Кожен повинен мати можливість говорити вільно", – прокоментував Закарія.



Шведський економіст Андерс Ослунд також розкритикував поданий до Верховної Ради України законопроєкт про деолігархізацію та озвучені міністром юстиції Денисом Малюською очікування щодо продажу олігархами ЗМІ після його ухвалення.



Омбудсмен з прав людини Людмила Денісова заявила, що поданий до Верховної Ради України законопроєкт про деолігархізацію містить кілька важливих недоопрацювань.



Нагадаємо, три опозиційні фракції – "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" — розробили спільний законопроєкт для боротьби з олігархією (№5599-1). Цей законопроєкт було відхилено, рекомендацію це зробити напередодні дав профільний комітет.

У квітні президент Володимир Зеленський запропонував РНБО розробити законопроєкт щодо "статусу олігарха".

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що при розробці "закону про олігархів" апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна "з впевненістю віднести" 13 осіб.

20 травня Володимир Зеленський на своїй підсумковий пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до "статусу олігарха", не зможе бути депутатом Верховної Ради.