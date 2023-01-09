Залишилося 2 дні, щоб придбати футболки з підписами Залужного та Буданова і зустрічі з відомими українцями на аукціоні від Пласту

Пластовий аукціон зустрічей відбувається вже втретє. Якщо раніше збирали на створення нових осередків на Півдні та Сході, зараз у всіх українців ціль одна — перемога! Десятки відомих культурних, політичних діячів об’єдналися, щоб допомогти пластунам-захисникам наближати перемогу.

Українські зірки пропонують переможцям аукціону унікальні зустрічі. Режисер фільму "Мої думки тихі" Антоніо Лукіч організує екскурсію місцями зйомки, Роман Вінтонів (Майкл Щур) запрошує на спільний похід на стрільбище, а суддя “МастерШефу” Оля Мартиновська завітає в гості до переможця і приготує сніданок. Також серед лотів — особливі предмети: вишиванка від бренду "Етнодім", як у голлівудської акторки Кетрін Винник, футболки з підписами Валерія Залужного і Кирила Буданова.

Аукціон стартував 19 грудня на офіційних сторінках Пласту в соціальних мережах фейсбук та інстаграм. Щоб взяти участь, потрібно вказати ставку в коментарях, дотримавшись правил аукціону. Ставки приймаються до 10 січня 23:59.

Від 24 лютого понад 530 пластунів залишили роботу з дітьми і стали на захист України. Пластова спільнота робить все, щоб зберегти їхні життя. Тож кошти, зібрані на аукціоні, спрямують на закупівлю тепловізорів для пластунів і пластунок на передовій.

Довідка:

Пласт — український скаутинг, найбільша молодіжна організація України. Вже 110 років Пласт виховує свідомих, відповідальних громадян і провідників українського суспільства. Кожного року пластуни-волонтери вкладають понад 668 000 годин у виховання дітей і щорічно проводять більш як двоє сотень пластових таборів по всій Україні. Від 24 лютого Пласт з підтримкою благодійників надав допомоги військовим та цивільним на суму понад 800 мільйонів гривень.

Пластовий аукціон зустрічей — щорічна акція, яку організовують для збору коштів на різні потреби. У рамках заходу пластуни пропонують лоти — цінні предмети або зустрічі з відомими українцями. Учасником може стати кожен охочий, виконавши правила аукціону.

