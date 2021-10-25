"Залишилося визначити суму компенсації": Зеркаль про суди за захоплені Росією родовища і вишки

Про це Зеркаль сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".



"Україна в особі "Нафтогазу" вже виграла по суті ці суди. Залишилося тільки визначення суми компенсації. Але зважаючи на COVID-19, на жаль, всі слухання перенесені більш ніж на рік. І тому відтерміновується і фінальне рішення", - сказала Зеркаль.



Радниця міністра енергетики наголосила, що всі ці вишки наразі працюють під контролем окупаційної адміністрації Криму.



Нагадаємо, раніше Держприкордонслужба України показала, як Росія під прикриттям військових кораблів видобуває український газ з Одеського родовища.



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