Залишиться на площі. Одеські депутати провалили голосування за демонтаж пам'ятника Катерині II
Майже половини депутатського складу Одеської міськради не було на поточному засіданні
Про це повідомляє Суспільне.
Одеська міська рада не змогла ухвалити рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника російській імператриці "Засновникам Одеси" до Одеського історико-краєзнавчого музею.
За проголосували 17 депутатів, тобто 44% від присутніх. Загалом в сесійній залі були присутні лише 54% депутатів.
Памʼятник планувалось не просто демонтувати з площі міста, а перенести його до Одеського історико-краєзнавчого музею
Російська імператриця Катерина ІІ вела активну антиукраїнську політику. Вона мала на меті позбавлення України державності, навернення в рабство, асиміляцію та врешті знищення українського етносу. Імператриця ліквідувала Запорізьку Січ та запровадила кріпацтво в Лівобережній Україні. Катерина ліквідувала українські навчально-культурні заклади та усунула від влади українськомовних чиновників.
Серед діянь Катерини ІІ – заборона друкувати букварі та церковні книги українською мовою, спалення книгозбірні Києво-Могилянської академії, що збиралася понад 150 років і була однією з найбагатших бібліотек Східної Європи.
Російська правителька виселяла з Криму кримських татар, а з України – українців. Натомість на обжиті ними місця переселяла московитів. У 1795 році саме Катерина доклала руку до ліквідації української державності.
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