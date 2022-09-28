Про це повідомляє Суспільне.

Одеська міська рада не змогла ухвалити рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника російській імператриці "Засновникам Одеси" до Одеського історико-краєзнавчого музею.

За проголосували 17 депутатів, тобто 44% від присутніх. Загалом в сесійній залі були присутні лише 54% депутатів.

Памʼятник планувалось не просто демонтувати з площі міста, а перенести його до Одеського історико-краєзнавчого музею

Російська імператриця Катерина ІІ вела активну антиукраїнську політику. Вона мала на меті позбавлення України державності, навернення в рабство, асиміляцію та врешті знищення українського етносу. Імператриця ліквідувала Запорізьку Січ та запровадила кріпацтво в Лівобережній Україні. Катерина ліквідувала українські навчально-культурні заклади та усунула від влади українськомовних чиновників.

Серед діянь Катерини ІІ – заборона друкувати букварі та церковні книги українською мовою, спалення книгозбірні Києво-Могилянської академії, що збиралася понад 150 років і була однією з найбагатших бібліотек Східної Європи.

Російська правителька виселяла з Криму кримських татар, а з України – українців. Натомість на обжиті ними місця переселяла московитів. У 1795 році саме Катерина доклала руку до ліквідації української державності.

