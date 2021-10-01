Залишки коштів у держскарбниці за місяць знизилися майже на третину
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на початок жовтня склали 42,1 млрд грн, проти 57,5 млрд грн на початок вересня
Про це йдеться на сайті Державної казначейської служби України (ДКСУ).
Так, залишок коштів на ЄКР на початок жовтня 2021 року склав 42,1 млрд грн, що на 27% менше, ніж на початок вересня цього року.
Зазначимо, що роком раніше, згідно з даними ДКСУ, залишки на ЄКР на початок жовтня складали 21,3 млрд грн.
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