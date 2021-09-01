Залишки коштів у держскарбниці за місяць зросли майже у 6 разів
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на початок вересня склали 57,5 млрд грн, проти 10 млрд грн на початок серпня
Про це йдеться на сайті Державної казначейської служби України (ДКСУ).
Так, залишок коштів на ЄКР на початок вересня 2021 року склав 57,5 млрд грн, що майже у 6 разів більше, ніж на початок серпня цього року.
Зазначимо, що роком раніше, згідно з даними ДКСУ, залишки на ЄКР на початок серпня складали 45,66 млрд грн.
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