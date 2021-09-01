Залишки коштів у держскарбниці за місяць зросли майже у 6 разів

Про це йдеться на сайті Державної казначейської служби України (ДКСУ).



Так, залишок коштів на ЄКР на початок вересня 2021 року склав 57,5 млрд грн, що майже у 6 разів більше, ніж на початок серпня цього року.



Зазначимо, що роком раніше, згідно з даними ДКСУ, залишки на ЄКР на початок серпня складали 45,66 млрд грн.



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