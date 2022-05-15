Про це повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону "UA разом", пише Інтерфакс-Україна.

"У нас залишається такою ж складною ситуація: обстріли постійні всіх населених пунктів, перебита вся інфраструктура, її відновити вже майже неможливо. Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області: ще ми протримаємось десь два місяці на тих залишках, які є у великих магістральних трубах", – сказав він.

За його словами, зараз газ постачається тільки в деякі мікрорайони та частину сіл області.

Нагадаємо, Росія заблокувала поставки газу з України до споживачів Луганщини та Донеччини. Крім того, на території окупованої Луганщини було зафіксовано, що росіяни крадуть газ.

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