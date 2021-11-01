Залишок коштів у державній скарбниці за місяць знизився у два рази
Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКС) на початок листопада 2020 року склав 18,97 млрд грн
Про це йдеться у даних Державної казначейської служби України.
Так, залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКС) на початок листопада 2020 року склав 18,97 млрд грн, що в 2 рази менше у порівнянні з показником на початок жовтня.
Зазначимо, що на 1 листопада 2020 року на ЄКР було 15,15 млрд грн, 1 листопада 2019 року – 53,09 млрд грн, 1 листопада 2018 року – 14,65 млрд грн, 1 листопада 2017 року – 48,56 млрд грн.
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