Залишок коштів у державній скарбниці за місяць знизився у два рази

Про це йдеться у даних Державної казначейської служби України.



Так, залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКС) на початок листопада 2020 року склав 18,97 млрд грн, що в 2 рази менше у порівнянні з показником на початок жовтня.



Зазначимо, що на 1 листопада 2020 року на ЄКР було 15,15 млрд грн, 1 листопада 2019 року – 53,09 млрд грн, 1 листопада 2018 року – 14,65 млрд грн, 1 листопада 2017 року – 48,56 млрд грн.



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