Залужний: Росія втратила за першу добу нового вторгнення 30 танків, 130 БМП, 5 літаків та 6 вертольотів
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав втрати РФ за першу добу нового вторгнення
Про це він повідомив у Facebook.
"Орієнтовні втрати противника склали: танків - більше 30 од., бойових броньованих машин - до 130 од., літаків - 5, вертольотів - 6", - написав Залужний.
"Ця важка доба закінчилася тим, що ми не дали ворогу досягти своїх загарбницьких планів. Триває 19-та година нашого спротиву широкомасштабному російському вторгненню", - додав він.
За його словами, станом на 00:00 25 лютого угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні.
"Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону. Механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра. Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений, успіху не має", - написав Залужний.
Він додав, що на Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів.
"Ворожа колона зупинена. Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів", - сказав головнокомандувач.
На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.
На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.
"В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої", - додав Залужний.
Він зазначив, що підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.
"Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська. Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва", - зауважив головнокомандувач.
Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА.
"Нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель", - зазначив Залужний.
"Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. В смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів", - підсумував він.
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