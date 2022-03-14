Залужний: за час повномасштабної війни РФ здійснила по Україні 259 ракетних ударів, випустивши 395 крилатих ракет

За словами Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного, особливу гордість в цій війні становлять наші повітряні сили.



"На рахунку охоронців українського неба 77 літаків, 90 гелікоптерів противника. Система протиповітряної оборони, про яку говорили як про неіснуючу, кожного дня і ночі рятує тисячі мирних життів. Від початку відкритої війни РФ проти України станом на ранок 14 березня по нашій території було нанесено 259 ракетних ударів, випущено 395 крилатих ракет. Ті, хто прийшли до нас з мечем, від меча і загинуть. За вами, вороги, полює не один «привид»!", - написав Валерій Залужний.

Нагадаємо, безпілотник, який впав у Хорватії, містив авіабомбу

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