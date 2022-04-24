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"Запоріжсталь" після призупинки відновила роботу і працює упівсили

24 квітня, 2022 неділя
18:12
Економіка Запоріжсталь

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" після зупинки роботи на 33 дні поступово повертається до виробництва і наразі працює на 40-50% своєї потужності

Про це повідомив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми були змушені призупинити виробництво і майже 33 дні перебували в стані гарячої консервації. Після того як лінія фронту була відсунута від Запоріжжя, у нас з'явилася можливість відновити наше виробництво", – сказав Мироненко.

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського.

"Виробничий ланцюжок ми відновили, зараз він працює на 40-50% від своєї потужності", - додав гендиректор.

За даними "Метінвесту", криворізькі гірничо-збагачувальні підприємства групи працюють приблизно на 40% потужностей.

  • Нагадаємо, на початку квітня "Запоріжсталь" почала поетапно відновлювати виробництво і невдовзі планувала запрацювати на повну.


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