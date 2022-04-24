"Запоріжсталь" після призупинки відновила роботу і працює упівсили

Про це повідомив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, пише "Інтерфакс-Україна".



"Ми були змушені призупинити виробництво і майже 33 дні перебували в стані гарячої консервації. Після того як лінія фронту була відсунута від Запоріжжя, у нас з'явилася можливість відновити наше виробництво", – сказав Мироненко.



Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського.

"Виробничий ланцюжок ми відновили, зараз він працює на 40-50% від своєї потужності", - додав гендиректор.



За даними "Метінвесту", криворізькі гірничо-збагачувальні підприємства групи працюють приблизно на 40% потужностей.

Нагадаємо, на початку квітня "Запоріжсталь" почала поетапно відновлювати виробництво і невдовзі планувала запрацювати на повну.



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