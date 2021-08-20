Запорізька АЕС відвантажила першу партію медичного кисню
Запорізька АЕС (ЗАЕС) відвантажила першу партію медичного кисню в Оріхівську лікарню
Про це повідомила пресслужба ЗАЕС.
"На азотно-кисневій станції №2 Запорізької АЕС відбулось відвантаження першої партії медичного кисню. 70 балонів відправились в Оріхівську лікарню", - йдеться у повідомленні.
Наступна партія, зазначили у пресслужбі, буде відправлена у Донецьку область в Великокостянтинівську центральну районну лікарню. Також опрацьовується заявка з Мелітополя.
У пресслужбі зауважили, що АКС №2 виробляє високоякісний кисень, що повністю відповідає вимогам лікарського препарату. Наразі на станції проведено повний цикл виробництва. Якість кисню контролює контрактна лабораторія, але після отримання необхідного дозволу, цим буде займатися водно-радіохімічна лабораторія ЗАЕС.
За словами уповноваженої з виробництва медичного кисню відділу технічного контролю Юлії Мельникової, процес виробництва знаходиться під постійним контролем. Станція має можливість надавати свої балони або заправляти ті, що надходять з лікарень.
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