Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.



За його словами, батальйони Запорізької окремої бригади територіальної оборони​ ​з 4 години ранку 17 квітня ведуть запеклі бої на всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності.



​"​Ворогом були обстріляні селища Старомайорське, Макарівка, Сторожеве, Нескучне, Времівка Волноваського району Донецької області, а також Приютне, Вишневе, Малинівка, Полтавка, Новодарівка, Новоукраїнське, Степове, що на Запоріжжі. Російські війська застосовують танки, бронетранспортери, піхоту", – написав Арєф'єв.



Окрім того, ведуть обстріли населених пунктів області авіацією, реактивними системами залпового вогню "Град", ствольною артилерією, 120-мм мінометами та великокаліберними кулеметами за напрямками: Гуляйполе, Новоандріївка, Білогір’я, Червоне, Павлівка, Малинівка, Приютне Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка. Ракетні та артилерійські удари знищують цивільну інфраструктуру​, додав він.

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​Захисники самовіддано тримають оборону, місцями здійснюючи контрнаступальні операції за підтримки авіації, систем залпового вогню, артилерії, мінометів, бронетранспортерів, знищуючи особовий склад та техніку ворога.



​При цьому ​окупанти​ і надалі​ зосереджу​ють​ основні зусилля на утриманні позицій на тимчасово зайнятій ними території Запорізького краю, а в районі населеного пункту Василівка Запорізької області окупанти, ймовірно, для проведення провокацій, замальовують на своїй техніці букви Z та встановлюють українські прапори.



​Посилаючись на дані​ Центру протидії дезінформації, в окупованому Криму ​окупанти ​готують літні “табори перекваліфікації” для вчителів Запорізької, Херсонської та Харківської областей, щоб перевести їх на “російські стандарти навчання”.



17 квітня голова Запорізької районної адміністрації Олег Буряк повідоми​в​, що російські окупанти викрали його 16-річного сина.



​Р​осіяни будують на території України катівні, викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають важливими для місцевих громад, шантажують учителів.



Окупанти привласнюють гроші, ​які мали б піти на виплату пенсій та соціальної допомоги, блокують та грабують гуманітарну допомогу, таким чином доводячи до голоду мешканців Запорізької та Херсонської областей.

У Михайлівській громаді Запорізької області окупанти терор​ом​ тиснуть на держслужбовців, працівників комунальних установ, лікарів. За словами жителів громади, російські війська розмістилися в місцевому гуртожитку, чинять злочини й намагаються змусити торговельні мережі та аптеки перейти на постачання товарів із Криму. ​Вороги проводять обшуки в помешканнях цивільних людей, шукають колишніх учасників АТО/ООС за списками, які, ймовірно, надали зрадники з місцевих органів влади.



Окупаційна влада Мелітополя ​намагається готуватися​ до 9 травня​: з​ екран​ів​ на вулицях міста​ ​розповіда​ють​ про мелітопольців-героїв Радянського Союзу. ​При цьому використовують окупаційн​і​ символ​и​ – георгієвськ​у ​стрічк​у​.



​"​Вчора на територію Кирилівки увійшло кілька одиниць техніки російської армії. Місцеві жителі повідомляли про те, що чули низку вибухів. За повідомленнями ЗМІ, солдати країни-агресора обшукують будинки громади й перевіряють документи. Також відомо, що окупанти викрали селищного голову Івана Малєєва і відвезли у невідомому напрямку​", – відзначив ​Іван Арєф'єв.​​



​У Дніпрорудно​му​ лунали постріли.



​"​Можливо, таким чином росіяни намагаються залякати місцевих підприємців, адже наразі їм дозволили торгувати на ринку лише за умови, що 20% свого прибутку вони будуть віддавати окупантам​", ​– написав речник ОВА.



​Подібне відбувається​ і в Токмаку: підприємці​в ​зму​шують​ ​платити податки на користь окупантів, крім того, токмачанам видали перепустки в анексований росіянами Крим, адже лише звідти їм дозволено привозити продукти та товари першої необхідності у свої магазини.

Нагадаємо, на Запоріжжі селищного голову Івана Малєєва викрали 17 квітня приблизно о 13:00 прямо з приміщення Кирилівськоі селищноі ради.