Запорізьке ТрО з ранку 17 квітня веде запеклі бої з окупантами по всій лінії фронту, ворог застосовує танки,БТРи і "Гради", – речник ОВА
Запорізьке ТрО з 4 ранку минулої доби тримає оборону по всій лінії фронту на Запоріжжі
Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.
За його словами, батальйони Запорізької окремої бригади територіальної оборони з 4 години ранку 17 квітня ведуть запеклі бої на всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності.
"Ворогом були обстріляні селища Старомайорське, Макарівка, Сторожеве, Нескучне, Времівка Волноваського району Донецької області, а також Приютне, Вишневе, Малинівка, Полтавка, Новодарівка, Новоукраїнське, Степове, що на Запоріжжі. Російські війська застосовують танки, бронетранспортери, піхоту", – написав Арєф'єв.
Окрім того, ведуть обстріли населених пунктів області авіацією, реактивними системами залпового вогню "Град", ствольною артилерією, 120-мм мінометами та великокаліберними кулеметами за напрямками: Гуляйполе, Новоандріївка, Білогір’я, Червоне, Павлівка, Малинівка, Приютне Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка. Ракетні та артилерійські удари знищують цивільну інфраструктуру, додав він.
Захисники самовіддано тримають оборону, місцями здійснюючи контрнаступальні операції за підтримки авіації, систем залпового вогню, артилерії, мінометів, бронетранспортерів, знищуючи особовий склад та техніку ворога.
При цьому окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на утриманні позицій на тимчасово зайнятій ними території Запорізького краю, а в районі населеного пункту Василівка Запорізької області окупанти, ймовірно, для проведення провокацій, замальовують на своїй техніці букви Z та встановлюють українські прапори.
Посилаючись на дані Центру протидії дезінформації, в окупованому Криму окупанти готують літні “табори перекваліфікації” для вчителів Запорізької, Херсонської та Харківської областей, щоб перевести їх на “російські стандарти навчання”.
17 квітня голова Запорізької районної адміністрації Олег Буряк повідомив, що російські окупанти викрали його 16-річного сина.
Росіяни будують на території України катівні, викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають важливими для місцевих громад, шантажують учителів.
Окупанти привласнюють гроші, які мали б піти на виплату пенсій та соціальної допомоги, блокують та грабують гуманітарну допомогу, таким чином доводячи до голоду мешканців Запорізької та Херсонської областей.
У Михайлівській громаді Запорізької області окупанти терором тиснуть на держслужбовців, працівників комунальних установ, лікарів. За словами жителів громади, російські війська розмістилися в місцевому гуртожитку, чинять злочини й намагаються змусити торговельні мережі та аптеки перейти на постачання товарів із Криму. Вороги проводять обшуки в помешканнях цивільних людей, шукають колишніх учасників АТО/ООС за списками, які, ймовірно, надали зрадники з місцевих органів влади.
Окупаційна влада Мелітополя намагається готуватися до 9 травня: з екранів на вулицях міста розповідають про мелітопольців-героїв Радянського Союзу. При цьому використовують окупаційні символи – георгієвську стрічку.
"Вчора на територію Кирилівки увійшло кілька одиниць техніки російської армії. Місцеві жителі повідомляли про те, що чули низку вибухів. За повідомленнями ЗМІ, солдати країни-агресора обшукують будинки громади й перевіряють документи. Також відомо, що окупанти викрали селищного голову Івана Малєєва і відвезли у невідомому напрямку", – відзначив Іван Арєф'єв.
У Дніпрорудному лунали постріли.
"Можливо, таким чином росіяни намагаються залякати місцевих підприємців, адже наразі їм дозволили торгувати на ринку лише за умови, що 20% свого прибутку вони будуть віддавати окупантам", – написав речник ОВА.
Подібне відбувається і в Токмаку: підприємців змушують платити податки на користь окупантів, крім того, токмачанам видали перепустки в анексований росіянами Крим, адже лише звідти їм дозволено привозити продукти та товари першої необхідності у свої магазини.
- Нагадаємо, на Запоріжжі селищного голову Івана Малєєва викрали 17 квітня приблизно о 13:00 прямо з приміщення Кирилівськоі селищноі ради.
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