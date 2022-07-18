Зараз на території України російська війська мають понад 1500 танків та 3500 БМП, - Згурець

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"З травня по липень чисельність російських військ на території України збільшилась на 28 тис. осіб. За цей період кількість артилерійських систем та РСЗВ в російській армії не збільшилась, а от танків та БМП Росія змогла залучити більше. В травні росіяни мали понад 1000 танків та 3000 БМП. В липні ж вони змогли збільшити кількість танків до 1500, а БМП до 3500 машин. Якість їх значно гірша, але кількість їх зросла", - розповів Згурець

Аналітик наголосив, що для того, щоб провести успішні контрнаступальні дії ЗСУ потрібні танки та броньовані машини.

"Без танків та броньованих машин піхоти нам буде дуже важко вести контрнаступальні дії. ЗСУ використовують для прикриття авіацію та системи HIMARS. Однак активні контрнаступальні дії проводяться мобільними підрозділами з використанням танків та БМП", - додав він.

З 24 лютого по 18 липня російські окупанти втратили близько 38 450 рашистів, 3 886 бойових броньованих машин, 1 687 танків і 166 крилатих ракет

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