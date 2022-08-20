Зараз відбувається новий тип війни, а росіяни воюють мірками Другої світової, - голова Українського центру безпеки та співпраці Кузан

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ми зараз реалізовуємо новий тип війни проти Росії. Росіяни продовжують жити та воювати мірками Другої світової війни, коли йде бій за кожний метр, клаптик села або міста. Вони завалюють передові позиції снарядами, потім йде піхота з підкріпленням танків, і так противник витискає чергові рубежі. Ми показуємо, що у сучасних умовах йде війна дронів, працюють далекобійні ракети, тому що це війна великих відстаней. Звичайно, що це війна артилерії, але і високоточної артилерії. Тому і важливо відрізати логістичні шляхи противника, їхні склади забезпечення, відповідно, відрізати цілі ворожі угруповання", - пояснив Сергій Кузан.



Кузан навів приклад подій на Київщині, де не билися за позицію чи хто яке село перетягне, а створювали умови для ворога, щоб залишатися йому на позиціях було безперспективним.

20 серпня ВМС ЗСУ повідомили, з 13 до 19 серпня ВМС ЗСУ знищили понад 180 окупантів, 19 мінометних розрахунків, три танки і два командно-спостережні пункти

Також з 24 лютого до 20 серпня Росія втратила близько 44,9 тис. військових, 4212 бронемашин, 1907 танків, 1018 систем артилерії, 3137 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн і 266 РСЗВ

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb