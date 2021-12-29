Засідання ТКГ відбудеться 26 січня

Про це повідомляє українська делегація для участі у ТКГ у Facebook.



За словами виконувача обов'язків першого заступника голови делегації України в ТКГ Андрія Костіна, пропозицію Української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу з проведення позачергового засідання 29 грудня російська сторона відкинула.



Він додав, що в Українській делегації в ТКГ, як і раніше, віддані необхідності дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених у ТКГ у липні 2020 року, і докладатимуть усіх необхідних зусиль до деескалації ситуації на лінії розмежування.



Учасники ТКГ на засіданні 22 грудня підтримали необхідність дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, досягнутих у липні 2020 року.



Ввечері 23 грудня у штабі операції Об'єднаних сил України повідомили, що російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на сході України, зокрема двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



Нагадаємо, Представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Російська сторона назвала "недоцільним" проведення позачергового засідання Тристоронньої контактної групи, яке запропонувала Україна.